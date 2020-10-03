رئيس مجمع جامعة حلوان للفنون والثقافة: نجهز أحدث مكتبة فنية وموسيقية

قال الدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان، إن المجمع يضم فى المبنى الرئيسي "المسرح الكبير" الذى يعد واحدًا من أكبر قاعات المسارح في مصر بعدد أكثر من ١٤٠٠ مقعد، كما تضم القاعة خشبة مسرح بمساحة ٦٠٠ متر مربع، حيث تحتوى على أحدث تقنيات الاضاءة والصوت والخلفيات المسرحية، ويحتوى المبنى أيضاً على ٦ قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وجارى إعداد أحدث مكتبة فنية وموسيقية.

وأضاف رضا في بيان صحفي، أنه تم تجهيز القاعات بأحدث أجهزة الصوتيات والمرئيات، ويسمح المجمع بإقامة مؤتمرات يصل عدد المشاركين فيها إلى ٢٠٠٠ مشارك، كما يمكن إقامة الحفلات الموسيقية والأوبريتات والمسرحيات والعروض الغنائية.

وأشار إلى ضم المجمع متحفاً للفن المصرى المعاصر، يعرض أعمال فنانى مصر من الأجيال المختلفة المعاصرة، ويحتوي على ٤ قاعات مجهزة لمعارض الفن التشكيلى ومهرجانات وصالونات الفنون وغيرها، وهي قاعة "المرصد" للمعارض الإستيعادية للفنانين، وقاعات الفسطاط ١، الفسطاط ٢، الفسطاط ٣، لمعارض الفنون التشكيلية ومعارض الشباب الجماعية والبيناليات ، ليكون المجمع منارة للفكر و الإبداع، واكتشاف المواهب الفنية، والتشجيع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة، حيث يعتبر المجمع منارة إشعاع للفنون والثقافة تدعم القوى الناعمة للمجتمع المصرى، وهو ما يجعل الجامعة تولي إهتماماً كبيراً بالفنون والثقافة التي تثري الروح والوجدان.

وذكرت جامعة حلوان أن قيادات الجامعة أبدت سعادتها بهذا الصرح الفني والثقافي، والذى يعتبر الأول من نوعه بالجامعات المصرية، كما يعتبر منارة الثقافة والفنون لمنطقة جنوب القاهرة بأكملها، مشيدين بما يتميز به هذا المجمع من مزايا فريدة من نوعها من حيث المساحة والطاقة الاستعابية والإمكانات الفنية والإلكترونية المواكبة لما وصل إليه العالم في ٢٠٢٠، والتجهيزات الفعلية التي تجري على قدم وساق من كل القائمين على المجمع استعداداً للافتتاح الفعلي للجمهور في الفترة القريبة القادمة، متمنين أن يحاكي المسرح الكبير دور الأوبرا العالمية.