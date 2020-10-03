عماد الدين حسين: بعض الشباب لا يعرفون معنى نصر أكتوبر

اكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، على أهمية احتفالات المصريين الواسعة بذكرى نصر أكتوبر المجيد هذا العام، وضرورة التوعية بحرب أكتوبر؛ لأن كثيرًا من الشباب لا يعرفون معنى هذا النصر.

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن إسرائيل كانت قبل حرب أكتوبر تروّج أن جيشها لا يقهر، معقبًا: «ونحن قهرناه عام 1973».

وتابع: «المغزى الحقيقي في حرب أكتوبر، هو كيف انتصرنا بالتخطيط والعلم والإخلاص والكفاح والإنتاج، وهو ما نحتاج أن نركز عليه الآن».

وناشد بضرورة إثراء وعي صغار السن والأطفال بنصر أكتوبر المجيد، لافتًا النظر إلى أنه زار متحف هيروشيما في اليابان منذ ثلاث سنوات، ووجد الأطفال الصغار يزورون المكان ويتعرفون على ما حدث.

واستطرد حسين: «الواحد بيحزن لما يتفرج على برامج ويسألوا الأطفال عن أكتوبر، ويجاوبوا قائلين كوبري أكتوبر ومدينة أكتوبر»، مشددًا على أهمية دور المدارس والجامعات ودور العبادة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المتعلق بتوعية الأطفال بنصر أكتوبر، وما قدموه أجدادهم في الحرب.

وأشار رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أهمية دور الفن التوعوي بحرب أكتوبر، كفيلم الممر، معقبًا: «محتاجين نعمل زي الممر أفلام ومسلسلات بطرق وأفكار أخرى».

وناشد بالاهتمام بمادتي الدين والتربية الوطنية خصوصا في مدارس اللغات والمدارس لترسيخ القيم والاخلاق والروداع الأخلاقية، والتعريف بأصول الدين السمح والولاء للوطن والهوية والانتماء.