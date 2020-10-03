مانشستر يونايتد يقدم حلا لإنقاذ موسم كافاني

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي للاستفادة من الموقف الحالي للأوروجوياني إيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان السابق، للتعاقد معه في اللحظات الأخيرة، قبل إغلاق باب الانتقالات في أوروبا.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن مانشستر يونايتد أجرى محادثات مع وكيل النجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، من أجل بحث إمكانية ضمه هذا الصيف.

ولا يرتبط كافاني بأي نادٍ حاليًا، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، حيث كان قريبًا من الانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم أتلتيكو مدريد وإنتر ميامي وبنفيكا، إلا أن المفاوضات فشلت.

وأوضحت الصحيفة أن كافاني يسعى للانتقال إلى نادٍ جديد لمدة موسمين، وبنفس الراتب الذي كان يتقاضاه في باريس سان جيرمان، وهو 210 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويسعى مانشستر يونايتد لتعزيز هجومه قبل يومين فقط من غلق باب القيد، خصوصا بعد فشل التعاقد مع جادون سانشو، واستمرار محاولاتهم لاستعارة عثمان ديمبلي من برشلونة.