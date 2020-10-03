نجم صن داونز السابق: لا تمنعوا اللاعبين من اللحاق بموسيماني في الأهلي

يرى بينات منجوني لاعب صن داونز السابق، أن النادي الجنوب أفريقي يجب عليه ألا يعوق انتقال بعض لاعبي الفريق الراغبين في اللحاق بمدربهم السابق بيتسو موسيماني الذي تولى تدريب النادي الأهلي.

وكان موسيماني قد انتقل لتدريب الأهلي بعد أيام قليلة من استقالته من تدريب صن داونز، ليخلف السويسري رينيه فايلر في تدريب الفريق الأحمر.

وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية فإن هناك بعض الأسماء من لاعبي صن داونز ارتبطت بموسيماني من أجل اللحاق به في الأهلي، أبرزهم الجناح المتألق جاستون سورينو.

وقال منجوني في تصريحات للصحيفة: "مثل هذه الفرص تأتي مرة واحدة في العمر، ولا تأتي بسهولة، أنا سعيد لبيتسو وفخور به، فلطالما كان من الجيد بالنسبة للاعب أو المدرب أن ينتقل إلى مستوى مختلف".

وتابع: "لو أنه طلب لاعبين من صن داونز، دعوهم ينتقلون ويخوضون ذلك التحدي الكبير، إنها فرصة العمر لهم، لكي يضيفوا شيئا مميزا إلى مسيرتهم، أما النادي فيمكنه أن يعوض هذه المواهب بضم لاعبين جدد".

يذكر أن صن داونز استقر على تعيين مساعدي بيتسو السابقين رولاني موكوينا ومانكوبا مينجيتي في قيادة الفريق خلفا لموسيماني.