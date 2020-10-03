استطلاع: غالبية مدارس ألمانيا تمكنت من الحفاظ على عملها رغم كورونا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من المدارس في ألمانيا تمكنت، رغم أزمة كورونا، من الحفاظ على عملها حتى بداية عطلة الخريف.

جاء ذلك وفقا لاستطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) لدى وزارات التعليم في الولايات وتحليل للبيانات المتاح الوصول إليها حاليا في هذه الوزارات.

ولفتت النتائج إلى أنه كانت هناك قيود ملحوظة بالنسبة لآلاف التلاميذ والمعلمين في بعض الحالات الفردية، لكن هذه الأعداد محدودة نسبيا قياسا إلى العدد الإجمالي للمدارس الذي يقارب 40 ألف مدرسة، تضم 11 مليون تلميذ وقرابة 800 ألف معلم.

ووفقا لأحدث البيانات المتاح مطلع الأسبوع الجاري من قبل السلطات ووزارات التعليم في الولايات، فقد دخل نحو 40 ألف تلميذ ونحو 4000 معلم في حجر أو لجأوا إلى الدراسة عن بُعْد بسبب حالات إصابة بكورونا أو اشتباه في إصابة أو كإجراء احترازي.

وأعلنت السلطات الاتحادية عن تغيب نحو 700 صف أو مجموعة دراسية عن المدرسة مؤخرا.

وأشارت أحدث الأعداد إلى أن عدد المدارس التي تم إغلاقها بالكامل وصل إلى 21 مدرسة.