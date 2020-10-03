المغرب: إحباط محاولة تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش

تمكنت سلطات الأمن المغربية المختصة بمدينة الناظور، اليوم السبت، من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وضبطت ثلاثة أطنان و729 كيلوجراما من مخدر الحشيش.

وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة دولية لتهريب المخدرات، وحجز سبع سيارات، واحدة تحمل لوحات ترقيم أجنبية، وثلاثة أطنان و729 كيلوجراما من مخدر الحشيش، إضافة إلى بندقية صيد و363 خرطوشة نارية من عيار 16 مليمتر، وسكينين من الحجم الكبير، وثلاث دراجات نارية، وكذا 16 قنبلة غاز مسيل للدموع.

وقد تم التحفظ على الاشخاص الاربعة تحت الحراسة انتظارا لنتائج التحريات والتحقيقات التى تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المرتبطين بهذه الشبكة الإجرامية بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، و ضبط كل المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية.