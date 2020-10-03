أكبر سياسية متحولة جنسياً في أوروبا تتقلد منصبًا رفيعا في الحكومة البلجيكية الجديدة

بعد قرابة عامين من عدم تشكيل حكومة كاملة، أصبح لدى بلجيكا ائتلاف حاكم جديد - ونائب رئيس الوزراء الجديد هو أكبر سياسي متحول جنسيًا في أوروبا.

أعلن حزب الخضر الأوروبي، يوم الخميس، عن تعيين بيترا دي سوتر من حزب غرين الفلمنكي، كواحدة من نواب رئيس الوزراء في البلاد.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن دي سوتر، التي كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي منذ يوليو تموز 2019، تم تعيينه في المنصب إلى جانب ستة سياسيين آخرين.

لم يكن لدى بلجيكا حكومة كاملة منذ ديسمبر تشرين الأول 2018، عندما حدث انهيار الأحزاب الأربعة الكبرى.

وبين الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ومارس أذار من هذا العام، كان هناك إدارة لتصريف الأعمال بقيادة أول رئيسة وزراء في البلاد، صوفي ويلمز، وهي الآن أول وزيرة خارجية في بلجيكا.

دي سوتر هي أستاذة في أمراض النساء، مُتخصصة في الخصوبة في جامعة غينت. وهي مدافعة قوية عن حقوق المتحولين والحقوق الإنجابية، وتحدثت بصراحة عن تجربتها الخاصة لكونها امرأة متحولة.

وقالت دي سوتر، في مقابلة نشرت على موقعها على الإنترنت: "كنت في الأربعين من عمري عندما قررت أن أصبح المرأة التي كنت عليها دائمًا وبسبب هذا القرار فقدت الزملاء والأشخاص الذين أعرفهم وحتى الأصدقاء".

وقالت: "لم يحالفني الحظ في الحياة عامة، حيث تم قبولي في بيئة العمل الخاصة بي، قبول شريكي وحبيبي. في الواقع، قليلون جدًا لديهم هذا الحظ".

وأضافت: "هذا هو السبب في أنني بحاجة إلى القيام بشيء ما لأولئك الذين يفتقرون إلى هذا الحظ. لدي إحساس قوي للغاية بالعدالة وأجد أنه من الظلم أن الناس في العالم يعانون لمجرد ما يريدون أن يكونوا".

رحبت دي سوتر بتعيينها عبر تويتر، قائلة: "مُمتنة بشكل لا يصدق للثقة التي تلقيتها من حزبي. الليلة الماضية، إلى جانب 1000 عضو آخر، أعطيت الضوء الأخضر للحكومة الجديدة".

وأضافت "الآن، مع تلك الحكومة، يمكنني أن أفعل ما هو ضروري لإعادة انطلاق بلدنا والعمل على مستقبل جديد لجميع البلجيكيين".

ودي سوتر الآن هي أكبر سياسية متحولة جنسيًا في أوروبا. وأصبحت ماري كاو أول سياسية متحولة جنسيًا في فرنسا عندما تم انتخابها عمدة لمدينة تيلوي ليز مارشين في وقت سابق من هذا العام، وتولى جيانماركو نيغري، أول سياسي إيطالي متحول جنسيًا، منصب عمدة تروميلو العام الماضي.