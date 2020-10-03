حمدوك: اتفاق السلام ليس معاهدة لاقتسام السلطة والثروة

علق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان وعدد من الحركات المسلحة، واصفًا إياه بأنه «ليس معاهدة لاقتسام السلطة والثروة بل هو صفحة جديدة في نهضة إنسان السودان».

وأضاف حمدوك، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن «الاتفاق صفحة جديدة في استبدال فواتير الذخيرة والسلاح بمدخلات الإنتاج والتنمية لينعم كل سوداني وسودانية بلقمة عيش كريمة تعليم مجاني متطور ومشفى مريح عند الحاجة ليشعر كل مواطن أن السلام أعطاه حياة كريمة».

ووقعت الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت كيان «الجبهة الثورية» على اتفاق السلام الشامل النهائي، اليوم السبت، وبموجب ذلك الاتفاق يعلن السودان عن نهاية الحرب والنزاع المسلح التي استمرت لعشرات السنوات.

ووقعت الأطراف السودانية على الاتفاق في حفل مهيب، بساحة ميدان الحرية في محيط ضريح الزعيم الراحل «جون قرنق»، بجوبا عاصمة جنوب السودان.