منع دخول شاطئ بأقصى شرق روسيا بعد نفوق جماعي لحيوانات بحرية

طالب المسؤولون في روسيا السكان والسياح بتجنب شاطئ شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق البلاد بعد حدوث نفوق جماعي لحيوانات بحرية.

وقال الحاكم الإقليمي فلاديمير سولودوف في بيان: "الشيء الوحيد الذي يمكن قوله حاليا هو أنه يوجد تلوث مائي".

ويُعتقد أن النفوق ناتج عن تدفق منتجات نفطية من سفن إلى البحر. ورفضت وزارة الدفاع الاتهامات أن أسطولها قد يكون المسؤول عن ذلك

كان نشطاء منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) المعنية بالبيئة قد دقوا ناقوس الخطر بشأن حالات النفوق. وأظهرت مقاطع فيديو بقعة يشتبه بأنها نفطية وفقمات وسمك نافق. كما أن السياح في المناطق التي يتردد عليها راكبو الأمواج اشتكوا أيضا من حالات تسمم.