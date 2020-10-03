روبرت كوخ يسجل 2563 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجليها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت 2563 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وتجاوزت ألمانيا 2500 إصابة جديدة ثلاث مرات في غضون الأيام القليلة الماضية.

وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي. وفي أغسطس الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذبن خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 296 ألفا و958 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9527 حالات، بزيادة قدرها 19 حالة حالات مقارنة بأمس الجمعة.

ووفقا للبيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 0.97، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط.

وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.