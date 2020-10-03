خلال مناظرتهم الأولى، الثلاثاء الماضي، اتهم الرئيس دونالد ترامب هانتر بايدن، نجل منافسه الرئاسي جو بايدن، بتلقي 3.5 مليون دولار من زوجة رئيس بلدية موسكو السابق، وطالب بإجراء تحقيق.

ويأتي ذلك بعدما آثار ترامب نفس المزاعم في 27 سبتمبر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي".

وانتشرت الإدعاءات بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، إذ دون أحدهم قائلا: "كيف أجرى النجعي العام روبرت مولر تحقيقًا لمدة عامين مع ترامب بشأن روسيا بينما تلقت عائلة بايدن 3.5 مليون دولار؟".

وكان ترامب، قد أثار هذه الادعاءات عدة مرات خلال جزء واحد من المناظرة الرئاسية الأولى، متسائلاً: "ماذا فعل ليستحقها؟".

ورد بايدن، في كل مرة بسلسلة من النفي، قائلاً: "لا شيء من هذا صحيح ابني لم يفعل شيئًا خاطئًا وهذا ببساطة ليس صحيحًا".

وجاءت هذه الإدعاءات خلال تقرير مكون من 87 صفحة، عن أنه "هانتر بايدن وبوريزما والفساد"، يتحدث عن التأثير على سياسة حكومة الولايات المتحدة والمخاوف ذات الصلة، وهو مقدم من قبل الأغلبية الجمهورية التابعة لترامب، في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية، ولجنة مجلس الشيوخ للشؤون المالية.

ويقول تقرير لجنة مجلس الشيوخ، الذي يثير أيضًا مزاعم حول صلات هانتر بايدن المزعومة بأوكرانيا والصين، أن هناك مزاعم حول هانتر بايدن وموسكو في عدة نقاط، مع اختلافات طفيفة.

وذكر التقرير: "تلقى هانتر بايدن 3.5 مليون دولار حوالة مصرفية من إيلينا باتورينا زوجة رئيس بلدية موسكو السابق".

وبحسب تقرير الجمهوريين، فإن مصدر الإدعاء بشأن صفقة موسكو هو الوثيقة السرية 6، الموجودة في ملف لدى اللجان.

من جانبها، قال السناتور الديمقراطي البارز جاري بيترز من ولاية ميتشيجان العضو البارز في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، والسناتور رون وايدن العضو المنتدب في اللجنة المالية، إن التقرير جهد فاشل من قبل الجمهوريين، لتلطيخ جو بايدن.

وأضافا أن استخدام الرؤساء الجمهوريين لوثائق سرية من وزارة الخزانة لتبرير مزاعمهم التي لا أساس لها وهجماتهم الشخصية ضد أسرة نائب الرئيس بايدن تصرف غير مسؤول إلى حد بعيد.

وتابعا: "لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في الوثائق التي استشهد بها الجمهوريون ضد بايدن ولسنا على علم بأي لجنة أخرى تابعة للكونجرس أصدرت هذا النوع من المعلومات بهذه الطريقة".

وأوضحا: "كان من الممكن أن يسعى أي تحقيق ذو مصداقية إلى الحصول على السجلات المالية الأساسية محل الخلاف والتحدث إلى الأطراف المعنية، ولم يوجد أي إثبات لصحة المعلومات الواردة في هذه الوثائق للتحقق منها".