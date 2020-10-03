التونسية أنس جابر تطيح بسابالينكا وتبلغ الدور الرابع في رولان جاروس

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فجرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر واحدة من المفاجآت الكبيرة في النسخة الحالية من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) وأطاحت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثامنة للبطولة من الدور الثالث للبطولة.

وحققت أنس جابر المصنفة 30 للبطولة أفضل إنجاز لها حتى الآن في تاريخ مشاركاتها برولان جاروس حيث تأهلت للدور الرابع في البطولة للمرة الأولى في تاريخها بالتغلب على سابالينكا اليوم 7 / 6 (9 / 7) و2 / 6 و6 / 3 .

واقتربت أنس خطوة جديدة من معادلة أفضل إنجاز لها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى والذي حققته في مطلع العام الحالي ببلوغ دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة.

وتلتقي أنس جابر في الدور الرابع مع الفائزة من المواجهة المقررة اليوم أيضا بين الإسبانية جاربيني موجوروزا المصنفة الحادية عشرة للبطولة والأمريكية دانييلي كولينز.

ولم تجد الأمريكية صوفيا كينن المصنفة الرابعة للبطولة أي صعوبة في التأهل للدور الرابع بتغلبها على الرومانية إيرينا ماريا بارا المتأهلة من الأدوار التمهيدية 6 / 2 و6 / صفر.

كما بلغت الصيني شواي تشانج الدور الرابع بالتغلب 7 / 6 (7 / 2) و7 / 5 على الفرنسية كلار بوريل المشاركة في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) .