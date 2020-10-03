منتقدو بوتين المفصولون من مؤسسة تعليمية بارزة ينشؤون جامعة

أنشأ الأساتذة الذين يقولون إنه جرى فصلهم من إحدى أهم الجامعات الروسية لرفضهم تقليل الانتقاد للرئيس فلاديمير بوتين، مؤسسة جديدة لمواجهة ما يقولون إنه اعتداء على الحرية الأكاديمية.

ويأتي الجدل بشأن مغادرة عشرات عدة من الطاقم التعليمي في الكلية العليا للاقتصاد الحكومية التي كانت يوما رمزا للتغيير في روسيا في حقبة ما بعد الشيوعية، وسط مخاوف من اتساع حملة إجراءات صارمة ضد حملة معارضة أججها التسميم شبه المميت لزعيم المعارضة أليكسي نافالني.

واتهمت الأساتذة إلينا لوكيانوفا التي شاركت في تأسيس "الجامعة الحرة" الجديدة، الكرملين بالسيطرة على الكلية العليا للاقتصاد. وجرى فسخ عقد أستاذة القانون الدستوري بعدما انتقدت التغييرات في القانون الأساسي الروسي التي تسمح لبوتين بالبقاء رئيسا محتملا حتى 2036.

وينفي مسؤولو الكلية العليا للاقتصاد وجود أي دافع سياسي وراء خفض الوظائف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.