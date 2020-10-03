جورجيا تنفي مزاعم نقل مسلحين سوريين إلى أذربيجان عبر أراضيها

نفت جورجيا، اليوم السبت، مزاعم نقل عناصر تنظيمات مسلحة سورية من تركيا إلى أذربيجان عبر أراضيها، مؤكدة أنها أغلقت حدودها أمام عبور الشحنات العسكرية إلى أرمينيا وأذربيجان.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مدير هيئة أمن جورجيا إريجول ليلواشفيلي قوله "إن هذه المعلومات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، والهدف منها تصعيد التوتر في جورجيا والمنطقة ككل".

وحذر من وجود دعوات على مواقع للتواصل الاجتماعي لقطع الطريق الرئيسي الجورجي المؤدي إلى أذربيجان، مشيرا إلى أن الأجهزة الجورجية المختصة على تواصل مستمر مع أرمينيا وأذربيجان، وأن أي تحركات مهددة لأمن جورجيا والمنطقة سيتم إحباطها.

ومن جهته، أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الجورجي وزير الداخلية فاختانج غوميلاوري، أن حكومة البلاد قررت تعليق إصدار التصاريح لنقل الشحنات العسكرية عبر أراضي البلاد برا وجوا في اتجاه أرمينيا وأذربيجان، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في إقليم قره باغ.