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أكد هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، ووكيل أعمال الجابوني ماليك إيفونا، أن مهاجم الأحمر السابق، يمتلك عرضين للعودة إلى الدوري المصري مُجددًا في الفترة المقبلة.

وقال عرابي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "إيفونا تواصل معي وأبلغني أن لديه عرضين أو ثلاثة من أندية في الدوري المصري".

تابع: "الناديان خارج الزمالك وبيراميدز، وعرض منهم من نادي عريق جدًا في مصر".

وواصل: "مستوى إيفونا مع الأهلي 2015 غير مستواه حاليًا بسبب احترافه في تركيا والبرتغال".

هل من الممكن أن يعود إيفونا لـ الأهلي؟ أجاب: "أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، الأهلي فريق كبير ويعرف إيفونا جيدا وجمهور الأهلي يعشق اللاعب الذي يعد أغلى لاعب خرج من مصر. إيفونا له نجاحات كبيرة وسنة ما زال صغيرا".

اختتم: "إيفونا قال لي إن أسوأ قرار اتخذه هو لعبه في الصين".