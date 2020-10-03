العراق: اعتقال 26 إرهابيا في مناطق متفرقة بمحافظة نينوي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 26 إرهابيا في محافظة نينوي الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الخلية العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية- بأن "الأمن الوطني في نينوي تمكن عبر نصب الكمائن وتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي واعترافات الملقى القبض عليهم، من إلقاء القبض على 26 إرهابيا في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضافت أن "أغلب الإرهابيين الملقى القبض عليهم كانوا يعملون بما يسمى (ديوان الجند) وثلاثة منهم في ما يسمى ديواني (الصحة، والتصنيع والتدريب)"، مشيرة إلى أن جميع الإرهابيين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وارتكابهم عدد من الجرائم والعمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوي.

وأكدت خلية الأمن العراقي إحالة جميع الملقى القبض عليهم، عقب اعترافهم، إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.