الشرطة الألمانية تعثر على «عبوة ناسفة محتملة»في قطار متوقف بكولونيا

عثرت الشرطة الألمانية على "عبوة ناسفة محتملة" في قطار متوقف بمدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وفي البداية، تحدثت الشرطة عن جسم مشبوه، ثم اتضح لاحقا أنه كان مليئا بمسامير وبراغي ومسحوق أسود شبيه بالذي يستخدم في الألعاب النارية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يُجرى فحص ما إذا كانت العبوة قابلة للانفجار، مضيفا أنه من السابق لأوانه التحدث عن قنبلة.

وتم اكتشاف العبوة في قطار متوقف بمحطة "دويتسر فيلد"، وهي محطة لتوقف القطارات فقط، حيث لا يصعد أو ينزل فيها ركاب.

وقالت الشرطة إنه تم تطويق المحطة على نطاق واسع.

وذكر متحدث باسم الشرطة لقناة "إن تي في" الإخبارية إنه سيُجرى تفتيش المنطقة بحثا عن أشياء أخرى محتملة مشبوهة.