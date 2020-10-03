فحص رئيسة مجلس النواب الأمريكي الخاص بفيروس كورونا يعطي نتائج سلبية

أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنها خضعت لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج سلبية.

وأكدت المتحدثة باسم بيلوسي، دريو هاميل، عبر "تويتر"، أن رئيسة مجلس النواب أجرت صباح الجمعة "بدافع الحذر" فحصا خاصا بفيروس كورونا، وتم إبلاغها منذ قليل بأنه أعطى نتائج سلبية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

وأعربت بيلوسي، التي تعتبر من أقوى منتقدي ترامب في النخبة السياسية الأمريكي، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للرئيس والسيدة الأولى.