مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت الموافق 3/10/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة ليدز يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

دوري أبطال آسيا

النصر أمام برسبوليس - 18:00 - beIN Sports HD 7

الدوري الإنجليزي

تشيلسي أمام كريستال بالاس - 13:30 - beIN Sports HD 1

إيفرتون أمام برايتون - 16:00 - beIN Sports HD 2

ليدز يونايتد أمام مانشستر سيتي - 18:30 - beIN Sports HD 2

نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد - 21:00 - beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

بلد الوليد أمام إيبار - 13:00 - beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد أمام فياريال - 16:00 - beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد أمام خيتافي - 18:30 - beIN Sports HD 3

إلتشي أمام ويسكا - 18:30 - beIN Sports HD 5

فالنسيا أمام ريال بيتيس - 21:00 - beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

ساسوولو أمام كروتوني - 15:00 - beIN Sports HD 4

أودينيزي أمام روما - 20:45 - beIN Sports HD 4

الدوري الألماني

فيردر بريمن أمام أرمينيا بيليفيلد - 15:30 - Sky Sport Bundesliga 6 HD

بوروسيا دورتموند أمام فرايبورج - 15:30 - Sport 1 Hungary