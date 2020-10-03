كشف شعيب صيكوك، محلل الأداء في جهاز رينيه فايلر المدير الفني للأهلي السابق، كواليس رحيل السويسري عن الأحمر، وتولي موسيماني بدلا منه، موضحًا موقفه من العودة مرة آخرى للتدريب في الدروي المصري عبر بوابة بيراميدز.

وقال صيكوك، خلال تصريحات عبر قناة "النهار": "حتى الآن لا أعرف ما الذي سيفعله، ولكن شخصيًا أظن أنه لا ينضم لبيراميدز، هو كان سعيد بتواجده في الأهلي، رغم قرار فايلر كنا نريد أن نكمل كلنا، لا أظن أن يكون هناك اتصال بين فايلر وبيراميدز".

وأضاف: "رحيل فايلر عن الأهلي، ربما لأسباب شخصية بالنسبة له، ولا يجب التحدث عنها، بالنسبة لي كواحد في الجهاز الفني كان مفاجئًا".

وواصل: "مشكلة من المشاكل بين فايلر والأهلي، هو تغيير توقيت مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، وكنا سنلعب في آخر شهر سبتمبر، وبعد ذلك تغيرت لشهر أكتوبر".

وشدد: "أعددنا تقريرا دقيقا عن نادي الوداد، هو نادي كبير مثله مثل الأهلي، وسافرت المغرب لكي أتابعه، وكان هناك تواصل مع الجهاز الفني للأهلي كل يوم".

وأكمل: "فايلر لم يأخذ رأيي في رحيله عن الأهلي، ولو أخذ رأيي كنت سأقول له لا، لأن التوقيت صعب وهناك مباريات إفريقية، وبذلنا جهدًا لنصل لنصف النهائي".

وبسؤاله عن رأيه في موسيماني، اختتم تصريحاته: "لا أعرفه، ولكنه يعرف الكرة الإفريقية جيدًا وعمل مع صن داونز، ولعبوا في أدوار متقدمة في بطولة إفريقيا، وأظن سيكون على المستوى المطلوب لجماهير الأهلي".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يقام الذهاب بالمغرب 17 أكتوبر، والإياب بمصر 23 أكتوبر.