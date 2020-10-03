سفير البحرين ببريطانيا يستقبل العوائل اليهودية في لندن

استقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، عددًا من العوائل اليهودية البحرينية المقيمة في المملكة المتحدة خلال الأسبوع، وذلك بمقر السفارة في لندن.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء السبت، تطرقت العائلات الحاضرة، إلى تاريخها العريق في مملكة البحرين، معربة عن اعتزازها وتقديرها لمملكة البحرين، حيث تتمتع فيها بالأمان وتحظى بتجارة ناجحة وآمنة.

كما أعربت العائلات عن فخرها لكونها جزءً فاعلًا من نسيج المجتمع البحريني المتنوع والمنفتح على الجميع، وعن اعتزازهم باحتضان مملكة البحرين للجالية اليهودية الوحيدة في الخليج العربي.

واتفق الحضور على أن التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يعتبر إنجازًا في غاية الأهمية لتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار للجميع، معربين عن اعتزازهم وفخرهم بهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق لمملكة البحرين برؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بالتسامح والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب.

وقدمت العائلات الزائرة رسائل تهنئة موجهة إلى الملك المفدى رفعت فيها إلى خالص التهاني والتبريكات بمناسبة التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

من جانبه، شكر سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، جميع العوائل البحرينية اليهودية على زيارتهم للسفارة، معرباً عن تطلعه لما ستقدمه هذه الخطوة المباركة التي تجسد رؤى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ازدهار ونماء لمملكة البحرين، مثمناً جهود جلالته الكبيرة وحرصه المتواصل على تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.