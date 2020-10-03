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ارتفاع نسبة التعافي من كورونا في مصر لـ93.8% من إجمالي الإصابات

وزارة الصحة المصرية
وزارة الصحة المصرية
منى زيدان:
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 4:05 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 4:05 م

ارتفعت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في مصر إلى 93.8% من إجمالي الإصابات، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان خروج 288 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات مساء الجمعة، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97 ألفا و143 متعافيا.

وبلغت نسبة الوفيات من الفيروس 5.7% من إجمالي الإصابات، حيث سجلت الوزارة وفاة 10 حالات جديدة مساء الجمعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و956 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة أيضا 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة، 103 آلاف و466 من ضمنهم 97 ألفا و143 حالة تم شفاؤها، و5 آلاف و956 حالة وفاة.


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