ضبط 7 مزارعين حرضوا على حرق سيارتين لدجال بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على سبعة مزارعين حرضوا آخرا على حرق سيارتين بزعم قيام أصحابهما بأعمال دجل وشعوذة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات إشعال النيران بسيارتين بالدقهلية وضبطت مرتكبي الواقعة، حيث تلقى مدير أمن الدقهلية بلاغا من مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران بسيارتين ملاكي بعزبة عفيفى التابعة لقرية الرحمانية دائرة المركز ، وتجمع بعض الأهالي بمكان الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي وقوات الحماية المدنية، وتبين اشتعال النيران بسيارتين ملاكي (الأولى ملك مبلط - مقيم بالجيزة ، الثانية ملك مزارع - مقيم بذات العزبة) وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون إصابات واحتراق بعض أجزائهما.

وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص (مزارع - مقيم بذات العزبة) بتحريض من (عدد 7 مزارعين - جميعهم مقيمين بذات العزبة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهة المتهم اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة وذلك لتضرره من مالك السيارة الأولى لممارسته أعمال الدجل والشعوذة بمساعدة مالك السيارة الثانية وزوجة الأخير وتردده على مسكنهما وقيامهم بأعمال دجل لشقيقه المتزوج حديثا والتي أضرت به وبزوجته وأنه حال مشاهدته دخول مالك السيارة الأولى لمنزل مالك السيارة الثانية قام بسكب كمية من سائل البنزين وإشعال النيران بالسيارتين في وجود تجمع من الأهالي بتحريض من المزارعين.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافاته أيدوها؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.