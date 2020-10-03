اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية يهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

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هنأ اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية برئاسة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصريين بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد وقر الاتحاد تنظيم احتفالية في محافظة الإسماعيلية يومي 28و29 أكتوبر الجاري في ملاعب هيئة قناة السويس.

وكان الاتحاد اختار قاعة عرابي بنادي ضباط الجيش بالزمالك لعقد جمعيته العمومية الأولى والاحتفاء بنصر أكتوبر وزيارة متحف النادي الذي يوثق تاريخ نادي الجيش وثورة يوليو 52 وثورة 30 يوليو 2013.

وترأس الاجتماع حسني غندر نائب رئيس الاتحاد رئيس المكتب التنفيذي رئيس الاتحاد الرياضي للشركات وحضره محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات وعماد البناني امين الصندوق رئيس اتحاد الرياضة للجميع وأشرف محمود السكرتير العام رئيس اتحاد الثقافة الرياضية وشريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الإليكترونية وايمان حسن نائب رئيس اتحاد الرياضة المدرسية وماجد العزازي رئيس اتحاد مراكز شباب مصر ومؤنس ابو عوف رئيس اتحاد الملاحة الرياضية وحمدي الخفيف رئيس اتحاد العاملين بالحكومة واحمد خليفة رئيس اتحاد الحمام الزاجل ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية ومحي بدير المدير التنفيذي وسيف الله مصطفى مراقب الحسابات.

واعتمد الحاضرون الميزانية والحساب الختامي للعام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وخطة النشاط للعام المالي 2021/2020 والتي تضمنت احتفالية ينصر أكتوبر في مدينة الإسماعيلية أواخر الشهر لضمان مشاركة واسعة للجامعات والمدارس وتنظيم النسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية في شرم الشيخ خلال ديسمبر المقبل وتنظيم الأولمبياد المصري للاتحادات النوعية في شهر مارس 2021 بالقاهرة.

وتقرر أن يتضمن الاحتفال بنصر أكتوبر ندوة ثقافية في قصر ثقافة الإسماعيلية ينظمها اتحاد الثقافة الرياضية ومهرجان رياضي يتضمن مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمشي ومباراة استعراضية في كرة القدم بين نجوم الاسماعيلي القدامى ومنتخب الاتحادات النوعية ومهرجانات للرياضة للجميع والملاحظة الرياضية والألعاب الالكترونية.