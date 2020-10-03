سلطنة عمان تؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

أكد مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور محمد الحسان، على موقف بلاده الثابت حول ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن السلطنة شاركت في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي تحتفل به الأمم المتحدة من خلال دعم فعاليات تُقام في نيويورك وجنيف.

وتشجع المنظمة الدولية مراكز الأمم المتحدة للإعلام المنتشرة في بقاع كثيرة من العالم على إذكاء الوعي العام بهذه المناسبة، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.