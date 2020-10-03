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تايلاند تسجل 8 حالات إصابة وافدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 8:29 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 8:29 م

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، خلال الساعات الماضية، لكنها سجلت 8 حالات إصابة وافدة.

وقال المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، أوردته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، إن الحالات الجديدة لمواطنين عائدين من الهند والإمارات وباكستان وروسيا والولايات المتحدة وتم اكتشافهم في الحجر الصحي ليرتفع بذلك بإجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و583 حالة توفي منها 59.

وأضاف أنه تعافى 3386 حالة، بينما لا يزال هناك 138 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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