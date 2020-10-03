 رئيس الغرف السعودية يدعو لمقاطعة منتجات تركيا بعد تطاول أردوغان - بوابة الشروق
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رئيس الغرف السعودية يدعو لمقاطعة منتجات تركيا بعد تطاول أردوغان

د ب أ
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 1:50 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 1:50 م

دعا رئيس الغرف التجارية السعودية إلى مقاطعة المنتجات التركية بعد تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة إزدراء تاريخهم.

 

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان ، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت إن مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل "الاستيراد، أو الاستثمار، أو السياحة تعد مسؤولية كل فرد سعودي، كان تاجرا أو مستهلكا" .

 

وأكد على ضرورة " مقاطعة تلك المنتجات ردا على العداء المستمر من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تصريحات للرئيس التركي يهدد فيها دول الخليج قائلًا: "بعض الدول في منطقتنا لم تكن موجودة بالأمس، وربما لن تكون موجودة في المستقبل، لكننا سنواصل رفع رايتنا في هذه المنطقة إلى الأبد".

 


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