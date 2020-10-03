الآلاف يحتجون على قيود كورونا عند بحيرة كونستانس الألمانية

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تظاهر اليوم السبت آلاف الأشخاص المؤيدين والمعارضين لضوابط التعامل مع فيروس كورونا بمدينة كونستانس بولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

وحشد أنصار مبادرة "التفكير المختلف" أكثر من ألف شخص على ضفة بحيرة كونستانس مشكلين سلسلة بشرية سلمية للاحتجاج على قيود كورونا.

وقالت الشرطة إن هناك ما لا يقل عن 500 شخص آخرين احتشدوا عند جزيرة مايناو احتجاجا على إجراءات كورونا.

وفي المقابل تم تنظيم مظاهرة مؤيدة للإجراءات المقيدة ومعارضة للمظاهرة الأولى.

ويعتزم أنصار مبادرة "التفكير المختلف" تنظيم مظاهرة أخرى في التاسعة من صباح غد الأحد في كونستانس أيضا للاحتجاج على الإجراءات.

وقالت إدارة المدينة إن المنظمين سجلوا مشاركة حوالي 4500 شخص في المسيرة بالقرب من شواطئ بحيرة كونستانس.