يقول موقع "مونجاباي" لعلوم البيئة، إنه منذ تولي جاير بولسونارو منصبه كرئيس للحكومة البرازيلية قبل عامين تقريبًا، عانى المعهد الوطني للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة من عمليات الفصل والتشهير على مستوى عالٍ، وانتقادات لا أساس لها من الصحة، وتدخلات في هيكله التنظيمي، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الحكومة عزمها على نقل المسئولية عن إزالة الغابات ومراقبة الحرائق إلى الجيش البرازيلي.

في الأسبوع الماضي، أوضحت الحكومة هدفها بشكل أكبر، في بث مباشر من قبل معهد إصلاح العلاقات الحكومية والشركات، ودافع نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو، الذي يرأس أيضًا مجلس أمازون الذي تأسس حديثًا عن بولسونارو، عن إنشاء وكالة جديدة تركز السلطة على أنظمة مراقبة غابات أمازون وتنبيهات الأقمار الصناعية.

وقال موراو: "تعتبر أنظمة (Prodes and Deter) الساتلية لمراقبة إزالة الغابات التابعة للمعهد، بمثابة أنظمة جيدة، لكن لا تزال بها عيوب".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى الانتقال إلى وكالة تتمتع بهذه السعة باستمرار، وهذا يعطينا تنبيهات على غرار مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي الذي يدمج جميع أنظمة الأقمار الصناعية، بتكلفة أقل وأكثر كفاءة".

ويعتبر مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي واحدا من أكبر وكالات الاستخبارات العسكرية في الولايات المتحدة، والتي تدير شبكة الأقمار الصناعية الاستطلاعية عالية السرية في البلاد، ويتم تنفيذ المراقبة البيئية في الولايات المتحدة من قبل الوكالات المدنية.

ويعتبر تحول مسئولية البرازيل عن إزالة الغابات ومراقبة الحرائق من سلطة مدنية، إلى السلطة العسكرية في الجيش، سيمثل تحولًا زلزاليًا في سياسات التنظيم البيئي لدولة أمريكا اللاتينية.

ويعكس إعلان الرئيس موراو، التحركات التي اتخذتها حكومة بولسونارو لإلغاء صلاحيات وكالة البيئة البرازيلية، التي كانت لها سلطتها في التحقيق في الجرائم البيئية التي تم نقلها إلى مجلس أمازون في موراو.

في مايو الماضي، تم حظر المعهد البرازيلي للبيئة أيضًا من استخدام بيانات إزالة الغابات والحرائق.

وفي يونيو، استبدل الرئيس -للسنة الثانية على التوالي- رجال إطفاء في المعهد البيئي إلى حد كبير من خلال إصدار أوامر لوحدات الجيش في المنطقة الأحيائية لمكافحة الحرائق، وهي مهمة يقول النقاد إن الجيش غير مناسب لها.

يأتي ذلك بعدما شهدت منطقة الأمازون بالفعل المزيد من حرائق الغابات هذا العام مقارنة بعام 2019 بأكمله، وفقًا لبيانات الأقمار الصناعية التي أتيحت في أغسطس 2020 بواسطة وكالة ناسا.

كما تم بالفعل اكتشاف أكثر من 1000 حريق كبير هذا العام بحلول منتصف سبتمبر عبر المنطقة الأحيائية، مما أثر على الغابات المطيرة والمجتمعات الأصلية والتقليدية.

كما ارتفع عدد الحرائق المشتعلة في غابات الأمازون المطيرة في الأسابيع الأخيرة، بين جميع الحرائق الرئيسية التي تم اكتشافها في منطقة الأمازون هذا العام، والتي كان 43% منها في غابات قائمة اعتبارًا من 21 سبتمبر (ارتفاعًا من 13% فقط في أغسطس).

وتقدر مساحة الغابات المطيرة المحروقة بحوالي 4.6 مليون فدان، وهي مساحة تبلغ حوالي 3 أخماس مساحة بلجيكا.