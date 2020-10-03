طبيب ترامب الشخصي: الرئيس بصحة جيدة جدا

قال طبيب الرئيس الأمريكي شون كونالي، إن دونالد ترامب بصحة جيدة جدًا، لافتًا إلى أن الرئيس وزوجته ميلانيا ممتنون للصلوات والدعم من جميع أنحاء العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن ترامب نُقل إلى المستشفى كإجراء احترازي لمراقبة حالته وإجراء اللازم له، مؤكدًا أنهم مسرورون بالتطور الذي حققه الرئيس.

وذكر أن ترامب كان مرهقًا ويسعل بصورة كبيرة أمس الجمعة، مؤكدًا أن دونالد ترامب يشعر بتحسن كبير اليوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح أمس الجمعة، إصابته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.