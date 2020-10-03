البيت الأبيض: ترامب يمكث في المستشفى «أيام قليلة»

ينتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ظهرت عليه أعراض طفيفة لفيروس كورونا المستجد، إلى المستشفى لفترة قصيرة حيث سيقضي هناك عدة أيام.

وقال البيت الأبيض إنه "من منطلق الحذر، وبناء على توصية من طبيبه وخبراء طبيين، سيعمل الرئيس من المقر الرئاسي في والتر ريد للأيام القليلة المقبلة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني في بيان إن "الرئيس ترامب لا يزال بمعنويات جيدة، ويعاني من أعراض طفيفة، ويعمل على مدار اليوم".

يأتي هذا الإعلان بعد أن أجرى ترامب /74 عاما/ اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية، وبدأ في علاج تجريبي بالأجسام المضادة، حيث يثبت أنه يخفف من الآم الفيروسية في الاختبارات السريرية المحدودة التي أجريت حتى الآن.