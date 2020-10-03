إنفيديا تؤجل إطلاق بطاقتها الرسومية الجديدة «جي فورس-آر تي إكس 3070» حتى 29 أكتوبر

أجلت شركة "إنفيديا" الأمريكية، رائدة صناعة بطاقات العرض الرسومية، إطلاق بطاقتها الرسومية الجديدة "جي فورس آر تي إكس ٣٠٧٠" حتى ٢٩ أكتوبر الجاري، بدلاً من ١٥ أكتوبر.

وقالت الشركة إن التأجيل سيساعد شركاءها العالميين على إمداد العملاء بالمزيد من بطاقات العرض الرسومية في يوم إطلاقها في ٢٩ أكتوبر الجاري.

ويأتي قرار التأجيل بعد أن اضطرت "إنفيديا" إلى الاعتذار عن نقص المخزون بعد إصدار بطاقة العرض الرسومية "جي فورس آر تي إكس ٣٠٨٠" الشهر الماضي. وقالت الشركة إنها لم تكن مستعدة لحجم الطلب على وحدات معالجة الرسوميات الجديدة هذه، مما أدى إلى بيع البطاقة على الفور تقريبًا.

وبسعر يبدأ من ٤٩٩ دولارًا، تعد بطاقة العرض الرسومية "جي فورس آر تي إكس ٣٠٧٠"، هي الأرخص من بين ثلاث بطاقات رسومية تعتمد على تقنية "أمبير" تم الإعلان عنها في بداية سبتمبر إلى جانب بطاقتي عرض "جي فورس آر تي إكس ٣٠٨٠" و"جي فورس آر تي إكس ٣٠٩٠".