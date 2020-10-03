محافظ الغربية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة

استقبل طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، بمكتبه رشا محمد على، ونانسي يحيى ذهني متدربي الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة الفريق محمد العصار.

وأوضح المحافظ أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون جاهزة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر، وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات وإدارة صنع القرار.

ومن جانبه أوضح أحمد عطا نائب المحافظ، أنه تم قبول 80 متقدما للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من أصل 11 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات قضوا 8 أشهر داخل الأكاديمية والآن يتم تنفيذ برنامج معايشة لهم داخل الأجهزة التنفيذية، مؤكدا أنه تم وضع برنامج مكثف لهم داخل محافظة الغربية على مدار الشهر للتدريب العلمي ومعرفة جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، هو أحد أهم منتجات الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، شارك في إعداد البرنامج العديد من الخبرات الأجنبية والمصرية، يتبارى الآلاف لحجز مقعد في البرنامج ولكن ينجح في تحقيق هذا المأرب نخبة تعول عليها الدولة لتحقيق التقدم والازدهار، الاجتهاد والمثابرة والإيمان بالحلم هم سبيلك للانضمام للبرنامج.