تستأنف فعاليات نادي السينما الإفريقية بسينما مركز الإبداع الفني، مساء اليوم السبت، والذي يقام بالتعاون بين مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

تبدأ الفعاليات بعرض الفيلم الروائي السوداني "ستموت في العشرين"، إخراج أمجد أبو العلا، يعقب عرض الفيلم ندوة مع الجمهور يديرها الناقد السينمائي رامي عبدالرازق بحضور مخرج الفيلم وعدد من صناعه.

الفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب ‏السوداني حمور زيادة، الحاصل على جائزة نجيب محفوظ للأدب عام 2014 من الجامعة الأمريكية.

تدور أحداث الفيلم -وهو أول أفلام المخرج- حول الشاب (مزمل) المولود في قرية سودانية تنتشر فيها الأفكار الصوفية، وتصله نبوءة أنه سيموت عندما يبلغ 20 عاما، يقضي (مزمل) أيامه في قلق وترقب وخلال ذلك يلتقي مع مصور سينمائي متقدم في العمر، ثم تتابع أحداث الفيلم.

شارك في كتابة السيناريو الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، والفيلم بطولة إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، مازن أحمد، بثينة خالد، طلال عفيفي، ومحمود السراج ‏وبونا خالد.

حصل الفيلم على العديد من الجوائز العالمية في مهرجانات دولية وذلك بعد حصوله على منحة تطوير بصندوق "اتصال" بمهرجان الأقصر للسينما الافريقية، كما شارك في مهرجانات فينيسيا، الجونة، مومباي، أيام قرطاج، وعدد كبير من المهرجانات، حصد خلالها العديد من الجوائز.