المفتش العام للجيش الألماني: الشركاء يريدون من برلين مزيدا من المشاركة العسكرية

أعرب المفتش العام للجيش الألماني، إبرهارد تسورن، عن اعتقاده بأن لدى حلفاء بلاده توقعات متزايدة بشأن القدرات العسكرية الألمانية.

وقال صاحب أعلى رتبة جندي في ألمانيا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ببرلين إن ألمانيا تفي بمسؤولياتها وبالمتطلبات في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفا في المقابل أن نظراءه العسكريين يريدون أن تشارك البلاد بشكل أكبر في المهمات الدولية.

وذكر تسورن أن موضوع مكافحة الإرهاب صار يستحوذ على اهتمام الحلفاء بصورة أكبر، وقال عن الوضع في غرب إفريقيا: "موضوع الإرهاب له ثقل واضح لدى فرنسا في منطقة الساحل.. هنا يتم مطالبتنا بشكل متكرر بما إذا كنا لا نريد المشاركة على نحو أكبر".

وأشار تسورن إلى أنه يلاحظ شكلا مكثفا من الطلب منذ سنوات، وقال الجنرال: "كنا نُسأل عن العراق كل ستة أشهر: إذا كنا نرغب في المشاركة على نحو أكبر.. أستطيع أن أفهم ذلك من وجهة نظر عسكرية، لأن الجميع بالطبع يريدون توزيع العبء بشكل عادل، لكنهم يبحثون أيضا عن شركاء يدعمون عملياتهم بشكل أساسي. لا الأمريكيون في العراق ولا الفرنسيون في مالي أرادوا القيام بمفردهم بمثل هذه العمليات في الحرب ضد الإرهاب".

من ناحية أخرى، أوضح تسورن أن هناك معايير سياسية واضحة لكيفية مشاركة الجيش الألماني في مهام، وقال: "نشارك دائما في إطار شبكة من التعاون الاقتصادي والمساعدات التنموية والدبلوماسية.. نريد تدريب القوات المحلية في الموقع حتى تتمكن من السيطرة على الوضع في المستقبل. هذه إرادة سياسية واضحة".