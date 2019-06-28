يشعر الكثير من الأشخاص بألم شديد في الظهر عند الاستيقاظ من النوم كل صباح، والذي يمكن أن يستمر لعدة ساعات، إذ يمكن أن يكون نتيجة العديد من الأسباب المختلفة، لذلك نشر موقع "بين سايس" مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلي الآم الظهر الصباحية.

_ وضعية النوم الخاطئة

يمكن أن تكون وضعية النوم الخاطئة هي أحد أسباب الشعور بآلام الظهر المزعجة كل صباح، خاصةً عند الضغط على العمود الفقري مثل النوم على الظهر أو النوم على أحد جانبي الجسم، لأن ذلك يمكن أن يساعد على إصابة الفقرات بالإجهاد، مما يؤدي إلى الشعور بالألم عند الاستيقاظ.

_ الأرق

يعد الأرق وسوء نوعية النوم هو التفسير الأساسي لآلام الظهر في الصباح، وذلك لأن النوم الهانئ هو مسكن فعال للألم ، والعكس الرديء هو عكس ذلك.

_ تلين العظام "نقص فيتامين د"

يرتبط نقص فيتامين د بالألم المزمن للعظام، وآلام الظهر في الصباح بشكل خاص.

_ النوم على مرتبة غير مريحة

أكدت دراسة أجريت عام 2009، أن تغيير المراتب بصورة دورية يمكن أن يساعد على تحسين جودة النوم ويقلل أيضا من فرص إصابة فقرات العنق والعمود الفقري بالإجهاد، وذلك لأن هناك أنواع من المراتب يمكن أن تسبب ألم للعمود الفقري والرقبة، مما يعمل علي خروج الفقرات عن محاذاتها الصحيحة ويسبب ألم في العنق والظهر عند الاستيقاظ من النوم.

_ ترك الفراش بسرعة

يمكن أن يؤدي ترك الفراش بشكل مفاجئ فور الإستيقاظ من النوم إلى الشعور بألم شديد في العظام وخاصة الآم الظهر، وذلك لأن الجسم يكون في حالة من الليونة لفترة طويلة أثناء النوم.