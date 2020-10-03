«اتصالات مصر» تحصل علي ترددات 20 ميجا هرتز من «قومي الإتصالات»

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن شركة اتصالات مصر، حصلت علي ترددات 20 ميجا هيرتز من الجهاز القومي للاتصالات الخميس الماضي، في مزايدة وتقدمت بها شركة اتصالات مصر واورنج مصر.



وكان الجهاز القومي للاتصالات قد طرح ترددات جديدة لشركات المحمول الأربعة، "٨٠" ميجا هيرتز، وتقدم لها شركتين فقط فودافون مصر والمصرية للاتصالات، وحصلت الاولي علي"40 ميجا هرتز" والثانية "20 ميجا هيرتز" وتبقي ال "20"، وتم عمل مزايدة جديدة حصلت عليها اتصالات مصر، وتدر الترددات الجديدة مايقرب من ٢٠ مليار جنيه لخزينة الدولة.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس ادارة الجهاز القومي للاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت، بيع الترادات الجديدة للشركات الثلاثة وإعلان تفاصيل كاملة حول الأسعار خلال أيام.