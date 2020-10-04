الصحة العالمية تدعو تركيا لإعلان الأرقام الحقيقة لإصابات كورونا

قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، إن العدد الرسمي الذي تسجله تركيا يقتصر على مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى العلاج، وليس جميع الذين تأكدت إصابتهم.

ودعت منظمة الصحة العالمية، تركيا إلى الإعلان عن كافة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد طبقًا لإرشادات المنظمة، وذلك بعدما أُثيرت ضجة حول ما إذا كانت الحكومة التركية قللت من الحجم الحقيقي للتفشي الأخير للفيروس.

ونشرت منظمة الصحة العالمية في تركيا بيانًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تدعو فيه الحكومة التركية إلى الالتزام بإرشاداتها؛ من أجل تنسيق إجراءات جمع البيانات والاستجابة، مضيفة أن تركيا من بين الدول الأعضاء التي تم التشاور معها بشأن تقنيات المسح الخاصة بها.

وتوقفت تركيا عن الإعلان عن جميع حالات "كوفيد-19" في نهاية شهر يوليو، وصارت تعلن فقط عن عدد المرضى الذين ثبتت إصابتهم وظهرت عليهم الأعراض.

وقال وزير الصحة التركي إن التركيز على المرضى تبرره المرحلة الحالية من الجائحة.

وأعرب الوزير عبر "تويتر" عن شكره للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، على الإشادة بجهود تركيا الأخيرة في إجراء اختبارات كورونا، ولم يعلق على نصيحة المنظمة بشأن أساليب جمع البيانات.

ودافع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن قرار حكومته وقف إحصاء عدد الأشخاص المصابين بكوفيد-19 لكنهم لم يحتاجوا إلى علاج.