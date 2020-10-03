جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، مساء اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

وبناء على إخبارية مقدمة من مكتب مكافحة المخدرات بالمطار مفادها محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط طيران العربيه القادمة من برجامو تهريب أقراص مخدرة، وبالعرض على هشام عقل رئيس الوردية قرر تشكيل لجنة من بسام السيد عامر وشبل السعيد عمر مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود ٦٧ قرص ترامادول مخبأة داخل مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر الأستاذ مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي .