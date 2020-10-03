رئيس مجلس السيادة السوداني: لن نحيد عن طريق السلام

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن بلاده لن تحيد عن طريق السلام.

وقال البرهان - في كلمته خلال حفل توقيع اتفاق السلام بشكل نهائي بين الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية" في جوبا اليوم السبت - إن جنوب السودان بذلت جهودا مقدرة من أجل الوصول إلى هذا السلام، معربا عن شكره للرئيس سلفا كير ميارديت، والدول التي دعمت الوصول إلى السلام، ومنها مصر، والإمارات، والسعودية، وتشاد، والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف البرهان أن: "اليوم هو يوم عظيم في مسيرة السودان، ونحن نحقق أهم أهداف الثورة، وهو السلام"، معربا عن التطلع إلى مستقبل مشرق يُلبي تطلعات السودانيين.

وشدد على الحرص على تنفيذ ما تم التوصل إليه في كل المسارات والقضايا المتعلقة باتفاق السلام، موضحا أن نتائج الاتفاق ستدعم حكومة الفترة الانتقالية، وستوسع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية، والانتقال السلس إلى دولة السلام والمواطنة والعدالة.

وأشار إلى أن أكثر ما يوسع فرص النجاح لاتفاقية السلام، هو دعمها من الشعب السوداني، صاحب الحق في تقويم ومراقبة تنفيذ الاتفاقية.

وأكد أهمية انضمام عبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية – شمال – جناح الحلو"، وعبد الواحد نور رئيس "حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور"، إلى السلام، معربا عن أمله في أن يكون ذلك قريبا.