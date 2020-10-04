 تويتر تهدد بتعليق حسابات المستخدمين الذين يتمنون علنا الموت للرئيس ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تويتر تهدد بتعليق حسابات المستخدمين الذين يتمنون علنا الموت للرئيس ترامب

أ ش أ
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 11:09 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 11:09 م

قالت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت، إنها ستعلق حساب أي مستخدم لمنصتها الاجتماعية ممن يتمنى علنا الموت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرا.

وأوضحت الشركة، حسبما أورد موقع "مازربورد" الإلكتروني، أن ذلك السلوك يتعارض مع القوانين الخاصة بمنصتها الاجتماعية، لذا فإنها ستقوم بتعليق أي حساب يقوم بذلك.

وأشارت "تويتر" إلى أنها لن تتعامل مع كل تغريدة على موقعها، وقالت "نحن نعطي الأولوية لإزالة المحتوى عندما يتضمن عبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء من المحتمل أن يتسبب في ضرر في العالم الحقيقي".

وأضافت الشركة في تغريدة أن قوانينها لا تعني بالضرورة التعليق التلقائي للحساب.

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