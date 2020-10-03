كوريا الجنوبية تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفا و27 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الإصابات الجديدة تتضمن 52 إصابة محلية و23 وافدة من الخارج.

وأوضحت الوكالة أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة ظل دون المئة لليوم الثالث على التوالي، لكنه ارتفع بواقع 12 إصابة، مقارنة بأمس الأول (63 حالة).

وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس دون المئة خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر، غير أنه ارتفع إلى 113 يوم 30 سبتمبر عندما بدأت عطلة عيد "التشوسيوك"، ثم تراجع مرة أخرى إلى أقل من 100 خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.

وبحسب "يونهاب" بعد اكتشاف الإصابات الجماعية المتفرقة في العاصمة سول وضواحيها، وصل إجمالي الإصابات اليومية إلى ذروته (أكثر من 400 إصابة) في منتصف شهر أغسطس الماضي.