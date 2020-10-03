 الحزب الحاكم في التشيك يفوز بالانتخابات الإقليمية ومجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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الحزب الحاكم في التشيك يفوز بالانتخابات الإقليمية ومجلس الشيوخ

علم التشيك
علم التشيك
د ب أ
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 10:57 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 10:57 م

فاز الحزب الشعبوي الحاكم في جمهورية التشيك "أنو" بشكل مفاجئ في الانتخابات الإقليمية هناك.

وحصل الحزب على أكبر عدد من الأصوات بشكل عام، حيث احتل المرتبة الأولى في عشر مناطق من أصل 13 منطقة.

وأعلنت ذلك اليوم السبت وكالة الإحصاء الرسمية بعد فرز جميع الأصوات تقريبًا.

وكان الحزب الحاكم بزعامة الملياردير أندريه بابيس دخل الانتخابات تحت شعار "الأفعال بدلًا من الأقوال".

ويقول مراقبون إنه قد يصعب مع ذلك أن يجد الحزب شركاء للائتلاف معه في تعيين رؤساء الأقاليم.

وقبل فترة وجيزة من الانتخابات كان بابيس ما يزال يتعرض لضغوط بسبب إدارته لأزمة كورونا.


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