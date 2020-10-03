السكرتير المساعد لسوهاج يتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب

أجرى مدحت القاضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، جولة ميدانية بنطاق حي غرب سوهاج، تفقد خلالها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، والمنافذ التابعة للمشروعات الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مستوى أداء الجهاز الإداري بالمحافظة.

واطمأن القاضي على انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتابع تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بسرعة تلبية احتياجات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين.

وتفقد المنافذ التابعة للمشروعات الإنتاجية بالحي، والتي يتم من خلالها بيع السلع للمواطنين بأسعار أقل من السوق الخارجية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تلك المنافذ في تحقيق التوازن فى السوق الخارجي، وضمان توافر السلع من "بيض المائدة، ولحوم الدواجن، ومنتجات الألبان" بسعر مناسب.