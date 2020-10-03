سقوط 10 قذائف داخل إيران جراء المعارك في إقليم قره باغ

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسقوط 10 قذائف داخل الأراضي الإيرانية جراء المعارك في إقليم قره باغ بين القوات الأذربيجانية والأرمينية، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمينية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.