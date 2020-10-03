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أعلن رئيس جامعة نوتردام، القس جون آي جينكينز، الذي حضر مؤتمر الرئيس دونالد ترامب للإعلان عن ترشيح القاضية باريت للمحكمة العليا، إصابته بفيروس بكورونا.

كما أفاد تومي هيكس، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بأنه دخل العزل الصحي بعد ثبوت إصابته بكورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ"COVID-19". سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور.. سوف نتجاوز هذا معا!".