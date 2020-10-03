فرنسا تطرح مناقصة لنقل العتاد والبضائع بريا إلى قواتها في غرب إفريقيا

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أعلنت فرنسا عن طرح مناقصة لنقل العتاد والبضائع عبر الطرق البرية إلى قواتها العسكرية العاملة في غرب أفريقيا انطلاقا من ميناء أبيدجان في كوت ديفوار.

وأوضحت منصة الاستئجار والنقل بوزارة الجيوش الفرنسية، اليوم السبت، أنها أطلقت مناقصة لنقل البضائع والعتاد بريا من أبيدجان في كوت ديفوار إلى القوات الفرنسية المتمركزة في غرب إفريقيا والعكس لاسيما في بوركينا فاسو والنيجر ومالي.

وتأتي هذه الخطوة لدعم عمليات برخان وسابر وأيضا لمساندة القوات الفرنسية المتمركزة في كوت ديفوار في إطار عقد مناقصة تقدر قيمته بـ140 مليون يورو غير شامل ضريبة القيمة المضافة وتبلغ مدة العقد 24 شهرا.

وطبقا للمناقصة فإن النقل سيكون بصورة رئيسية من وإلى أبيدجان وسوف يخصص الفائز بهذه المناقصة منطقة للتخزين في هذه المنطقة لصالح وزارة الجيوش الفرنسية التي من الممكن أن تنقل عبرها أيضا البضائع والعتاد من وإلى ميناء كوتونو في بنين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة (بولوري) تتولى عملية نقل العتاد من ميناء أبيدجان منذ يوليو 2016.