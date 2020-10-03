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مسيرة في بيروت تحت عنون ارفعوا الدعم عن السلطة السياسية

مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
بيروت - د ب أ
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 6:43 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 6:43 م

انطلقت مسيرة من الحراك الشعبي بعد ظهر اليوم السبت، من أمام ثكنة الحلو في العاصمة بيروت باتجاه مصرف لبنان المركزي في العاصمة تحت عنوان ارفعوا الدعم عن السلطة السياسية وليس عن المواد الأساسية.

وانطلقت المسيرة بمواكبة من القوى الأمنية ردا على معلومات تحدثت عن إمكانية رفع الدعم عن المواد الأساسية من محروقات وقمح ودواء في المرحلة المقبلة.

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اللبنانية ولافتات حملت مطالبهم وآرائهم بوضع البلد، بينها ما أشار إلى غرق سفينة البلاد والخلافات بين الفاسدين.

وطالب المشاركون بالمسيرة بمحاسبة الطبقة السياسية واعتبروا أن وضع البلد لم يعد يحتمل بعد أن دق الجوع أبواب اللبنانيين. كما طلبوا من الشعب اللبناني النزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم.

يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان كانت قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت للمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.


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