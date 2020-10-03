 الكويت: إعادة فتح منفذ السالمي الحدودي مع السعودية أمام المسافرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: إعادة فتح منفذ السالمي الحدودي مع السعودية أمام المسافرين

الكويت - أ ش أ:
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 10:45 ص | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 10:45 ص

فتحت وزارة الداخلية الكويتية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، منفذ السالمي الحدودي لدخول المواطنين الكويتيين القادمين من السعودية؛ حيث كان يسمح لهم في السابق بالدخول من منفذ النويصيب فقط، الأمر الذي تسبب في ازدحام كبير.

 

وقال مصدر أمني كويتي -في تصريح صحفي اليوم السبت- إن مدير عام أمن المنافذ الكويتية العميد اياد الحداد، أشرف على فتح المنفذ وأعطى توجيهاته بتسهيل دخول المواطنين عبرالمنفذ وخروجهم أيضا، مشيرا إلى أن فترة الدخول من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا؛ وذلك حسب توجيهات السلطات الصحية ولاخذ الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

وأوضح المصدر أن إعادة فتح منفذ السالمي يخفف الضغط على منفذ النويصيب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المنفذين الآن يتم من خلالهما المغادرة والدخول من وإلى الكويت.

 


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