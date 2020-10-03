مقتل رئيس مؤسسة حدائق الحيوان بتايلاند أثناء التحقيق في فقدان غزالتين

لقى رئيس مؤسسة حدائق الحيوان في تايلاند، اليوم السبت، حتفه برصاص طبيب بيطري بحديقة حيوان، بينما كان يحقق في اختفاء اثنين من الغزلان البيضاء النادرة.

وقالت الشرطة إن سوريا ساينجبونج، المدير العام لهيئة حدائق الحيوان، كان ينتظر مقابلة مدير حديقة حيوان سونكلا في مكتبه عندما اقتحم كبير الأطباء البيطريين في حديقة الحيوان المكتب وأطلق النار على سوريا عدة مرات.

وقتل المسلح نفسه في وقت لاحق في منزل بنفس السلاح.

وقالت الشرطة إن جريمة القتل التي وقعت صباح السبت، يشتبه في أنها تتعلق بنزاع داخلي، إلا أنها لم تستبعد احتمال أن يكون الأمر متعلقا باختفاء الغزالتين الأمهقتين أيضا.

وكان من المقرر أن يلتقي سوريا بمدير حديقة الحيوان لمناقشة اختفاء اثنين من الغزلان المهقاء النادرة بعدما تردد أن إحدى الغزالتين نفقت لأسباب مجهولة بينما قيل أن أفعى كبيرة التهمت غزالة أخرى.

ويعتقد أن الحيوانات المهقاء في تايلاند، وخاصة الأفيال، تعتبر علامات مقدسة على القوة والحظ السعيد وغالبا ما يتم إهداؤها للعائلة المالكة.